Cinquefrondi entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A. Il Comune della Città Metropolitana di Reggio Calabria, infatti, aderisce al progetto Sport di TUTTI – Parchi, ideato da Sport e Salute S.p.A. la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita e promosso assieme ad ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. L’iniziativa sarà presentata 21 ottobre 2023 dalle ore 17:00 presso, Parco piazzetta Stadio Comunale C. Cimino.

Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora il Comune di Cinquefrondi, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, che aderisce alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. L’Area Attrezzata digitalizzata – in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – si trova nell’area di Parco piazzetta Stadio Comunale C. Cimino e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo. Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.

Il Comune di Cinquefrondi si occuperà direttamente della gestione dell’area attrezzata che viene messa a disposizione delle ASD del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell’open use. L’inaugurazione e la consegna alla cittadinanza di Sport di TUTTI Parchi a Parco piazzetta Stadio Comunale C. Cimino, sarà il 21/10/2023 – ore 17:00, dove si celebrerà lo sport e il benessere psico-fisico alla presenza del Sindaco Michele Conia assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell’iniziativa. Con Marta Tutino che farà da moderatrice, interverranno infatti, il Consigliere Luciano Giuseppe con delega allo sport del comune di Cinquefrondi, il Coordinatore Regionale Sport e Salute S.p.A. – Walter Malacrino, la Presidente ANCI, Dott.sa Rosaria Succurro, Il Sindaco di Cinquefrondi – Michele Conia. All’evento saranno inoltre presenti i testimonial sportivi, Fabio Borelli e Concetta Flauti pluricampioni Italiani e del mondo di Danza Sportiva. Dopo il taglio del nastro, ci sarà l’attività dimostrativa del QR CODE e attività pratiche con i ragazzi delle scuole.