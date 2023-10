Catanzaro, che grande show: storica vittoria a Marassi sulla Samp e 3° posto in classifica!

StrettoWeb

Il Catanzaro torna alla vittoria e lo fa con una partita pazzesca a Marassi sul campo della Sampdoria di Andrea Pirlo, appena retrocessa dalla serie A. E’ la prima volta che il Catanzaro vince in trasferta con la Sampdoria in tutta la propria storia. Impressionante la prestazione dei giallorossi di Vivarini che hanno letteralmente dominato il primo tempo giocando un grande calcio, a lunghi tratti spettacolare e iper offensivo. La vittoria matura tutta nel primo tempo, grazie alle reti di Vendeputte (36°) e Brignola (45°) in rimonta dopo il momentaneo vantaggio di Borini per i doriani su rigore al 34°.

Nel secondo tempo il Catanzaro riesce ad addormentare la partita. La Sampdoria aumenta la pressione alla disperata ricerca del pareggio, ma soltanto in un’occasione è pericolosa dalle parti di Fulignati. Anzi, è il Catanzaro che nel finale segna anche il terzo gol con Iemmello ma la rete viene annullata dall’arbitro.

Con questa vittoria, i calabresi volano al terzo posto in classifica raggiungendo il Venezia: davanti ci sono soltanto il Parma e il Palermo. Con 14 gol realizzati in queste prime otto partite, il Catanzaro ha anche il miglior attacco del torneo e si conferma un’outsider molto pericolosa che nessuno potrà sottovalutare nella bagarre per la promozione alla prossima serie A.

La Sampdoria, invece, resta ferma a 3 punti, penultima in solitaria in classifica con il Lecco ultimo a 1 punto ma con tre partite da recuperare. La stagione dei doriani si prospetta molto difficile, mentre i calabresi – oggi sostenuti a Marassi da 2.500 tifosi – possono sognare in grande.

Risultati Serie B, 8ª giornata

Brescia-Ascoli 1-1

Feralpisalò-Spezia 1-2

Modena-Venezia 1-3

Pisa-Cosenza 1-2

Bari-Como 1-1

Cittadella-Lecco 2-1

Palermo-Sudtirol 2-1

Sampdoria-Catanzaro 1-2

Classifica Serie B

Parma 17 Palermo 16 Venezia 15 Catanzaro 15 Como 14 Modena 12 Cittadella 12 Cosenza 11 Cremonese 10 Sudtirol 10 Brescia 9 Bari 9 Pisa 8 Ascoli 8 Reggiana 7 Ternana 5 Spezia 5 Feralpisalò 4 Sampdoria 3 (-2) Lecco 1

I 2.500 tifosi del Catanzaro nel settore ospiti di Marassi