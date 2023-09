Tropea, presentato il “Comitato Ponte e Libertà” | FOTO

StrettoWeb

Seguendo l’esempio della Sicilia e del sen. Nino Germanà, è nato in Calabria il “Comitato Ponte e libertà” a Tropea, con la presenza dello stesso, del Sindaco, Nino Macrì, del Segretario Sezione Vibo Valentia Lega, Mino De Pinto, dell’On. Domenico Furgiuele, e del Commissario Regionale Lega e del capogruppo Gelardi.

“Dopo l’iniziativa in Sicilia, nasce oggi anche il Comitato Ponte e libertà in Calabria. L’obiettivo è quello di smontare trent’anni di menzogne su quest’opera fondamentale per lo sviluppo di tutto il Mezzogiorno. ‘Ponte e libertà’ è uno slogan apartitico fondato per diffondere la verità tecnica e scientifica, anche ovvia, sui vantaggi della realizzazione di tutte le infrastrutture che danno libertà, migliorano la vita dei cittadini e ne favoriscono l’integrazione culturale e la crescita economica e sociale. Il Comitato intende accogliere tutta quella parte del territorio che, al di là dell’appartenenza politica, vuole l’infrastruttura, dando anche voce a tutte quelle persone che per spostarsi da e per la Sicilia viaggiano di notte in pullman. Insomma, il Ponte sullo Stretto come grande attrattore e acceleratore per lo sviluppo del Meridione e per fare impresa in modo competitivo”.

Così i parlamentari della Lega Nino Germanà e Domenico Furgiuele, e il coordinatore della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno.