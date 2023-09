The Kolors? No, “Vai Reggina”! L’irruzione a sorpresa tra maglie e luci amaranto nel VIDEO che sta spopolando sui social

StrettoWeb

La serata era tutta per loro e, come testimoniano le foto, il successo è stato garantito. I “The Kolors” hanno infiammato ieri sera Piazza Indipendenza nel concerto in pieno centro a Reggio Calabria in occasione delle festività della Madonna della Consolazione. Prima dell’esibizione, però, a rubare la scena è stato un giovane artista reggino, Simone Quartuccio, salito sul palco con la maglia della Reggina per cantare l’immancabile inno.

Che dire: brividi! Il video (in cui lui viene ripreso da dietro) fa il giro dei social, diventando virale. C’è lui, con divisa amaranto e chitarra in mano, e poi dietro un muro di gente ad accompagnarlo nella canzone, il cui ritmo è seguito dalle torce dei telefoni. Bianche? Sembra, in realtà sono amaranto, il colore simbolo di una città che dopo un’estate tribolata ha voglia di rinascere. Quasi come un segno del destino, la canzone è stata eseguita proprio alla vigilia del gong sul bando, scaduto oggi alle 13. Il Sindaco Brunetti ha comunicato tre manifestazioni di interesse, domani la decisione ufficiale sulla scelta. Perché Reggio, quella canzone, vuole continuare a cantarla al Granillo…