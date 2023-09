Presto che non resisto, i The Kolors sul Lungomare di Reggio Calabria al ritmo di Italodisco | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima dei Coldplay, forse sì, forse no: oltre cinquemila persone hanno ballato e cantato a squarciagola gola questa sera sul Lungomare di Reggio Calabria per il concerto dei The Kolors. Poco più di un’ora di musica con alcuni singoli del gruppo e tante altre interpretazioni di grandi classici della musica internazionale.

Il primo evento musicale organizzato dal comune in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Consolazione, in realtà ancora non iniziata, è stato un successo. Martedì prossimo si replica con Carl Brave prima dei fuochi d’artificio.

