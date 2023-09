Reggio in festa per la Madonna della Consolazione: le FOTO delle tradizionali bancarelle e giostre

StrettoWeb

Prosegue come da programma la Festa della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria: la città dello Stretto, ormai da secoli, si ferma per venerare la Sacra Effige. Come da tradizione, anche quest’anno sono state installate le bancarelle nella zona di Pentimele e le giostre tra Tempietto ed ancora Pentimele. A corredo dell’articolo le immagini delle varie attrazioni con numerosi cittadini, provenienti anche dai paesi limitrofi, in giro per la città “vestita” a festa. Intanto, è in corso il concerto di Karl Brave e subito dopo ci saranno i fuochi d’artificio.

Da ricordare che la processione della Vara si è conclusa intorno alle 20 mentre nel Duomo questa mattina si è svolta la tradizionale offerta del Cero Votivo da parte dell’amministrazione comunale con la liturgica pontificale presieduta dall’arcivescovo Fortunato Morrone. La Sacra Effigie resterà in Cattedrale sino al 26 Novembre, quando farà ritorno all’Eremo.