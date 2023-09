Reggio in festa per la Madonna della Consolazione: la Sacra Effige in processione per le vie del centro

StrettoWeb

Oggi è il giorno della Solennità di Maria, Madre della Consolazione. La città di Reggio Calabria, ormai da secoli, si ferma per venerare la Sacra Effige. Grande commozione e partecipazione per la processione della Madonna partita intorno alle 18:00 dal Duomo, in cui i Portatori hanno trasportato la Vara lungo il Corso Garibaldi fino a Piazza Italia con la sosta davanti alla Prefettura, Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro. Presenti all’evento religioso le massime istituzioni civili, politiche ed ecclesiastiche.

In Duomo questa mattina si è svolta la tradizionale offerta del Cero Votivo da parte dell’amministrazione comunale e la liturgica pontificale presieduta dall’arcivescovo Fortunato Morrone. La Sacra Effigie resterà in Cattedrale sino al 26 Novembre, quando farà ritorno all’Eremo.