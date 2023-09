Reggio Calabria, oggi 4 ministri e 3 sottosegretari in città per la Convention di ECR | LIVE

StrettoWeb

A Santa Trada, presso il resort Altafiumara, si sta svolgendo oggi la giornata clou della Convention di ECR, il partito dei conservatori europei cui aderisce il partito di Giorgia Meloni, dopo la giornata di ieri che ha visto la ‘trasferta’ dei partecipanti a Reggio Calabria, per una visita al museo della Magna Grecia, dove sono esposti i Bronzi di Riace. Attesi in giornata gli interventi dei ministri Raffaele Fitto, Francesco Lollobrigida e Nello Musumeci, dopo l’intervento di questa mattina di Marina Elvira Calderone. Panel anche con i sottosegretari meloniani Patrizio La Pietra, Andrea Delmastro e Wanda Ferro. Con loro il copresidente del gruppo ECR Nicola Procaccini, il capo-delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza e l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci.

A prendere la parola anche il presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo. Durante la giornata di oggi sarà proiettato un video di saluti della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Il meeting, dal titolo ‘Se cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa‘, conta oltre 600 delegati, con un terzo delle presenze che arrivano da altri paesi europei, è organizzato dall’eurodeputato Nesci e dal deputato e segretario generale di ECR Antonio Giordano.

Lavoro, Calderone: “su piattaforma Siisl processate oltre 10mila domande”

“È partita ieri, primo settembre, la nuova piattaforma per l’inclusione sociale e lavorativa. Stamattina alle nove le domande erano già più di 10mila, quasi tutte completate. Questo vuol dire che la procedura sta funzionando ed è anche estremamente facile nella gestione di tutti i passaggi per la formalizzazione della domanda“. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, a Scilla a margine dell’evento organizzato da Ecr ‘Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa’, parlando del sistema per l’inclusione sociale e lavorativa Siisl.

“Questo – ha aggiunto – per noi è un obiettivo importante perché al di là di quelle che sono le soluzioni procedurali il nostro obiettivo era quello di creare un ambiente all’interno del quale tutti i soggetti che hanno competenze nel mondo del lavoro conferissero i loro dati. All’interno della piattaforma interagiscono il ministero del Lavoro, l’Inps, le Regioni, gli enti formatori e le agenzie private per il lavoro. Questo è un sistema che deve dare al cittadino che entra nel Supporto per la formazione e il lavoro la visione e l’opportunità di individuare quelli che sono i percorsi formativi più adatti non solo alla formazione, ma anche alla riqualificazione delle competenze, legate e indirizzate al mondo del lavoro”, ha aggiunto.

Il ministro del lavoro Marina Calderone a Reggio Calabria: l'intervista

Salario minimo, Calderone: “proposta ideologica”

La soglia di 9 euro di salario minimo proposta dalle opposizioni “mi sembra più una soglia ideologica. Era quella proposta dal Movimento cinque stelle per trovare una convergenza“, ma “la direttiva comunitaria ci dice che bisogna fare riferimento alla mediana dei contratti“. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, all’evento “Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa”, organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall’Ecr Party (Conservatori e riformisti europei).

Brandizzo, Calderone: “norme sicurezza ci sono ma spesso applicate male”

“Le norme ci sono, ma spesso quelle norme sono applicate male o nel momento in cui c’è l’errore umano c’è una violazione della procedura. Questo credo sia il tema dei temi, far comprendere a tutti che rispettare le procedure di sicurezza è fondamentale per garantire la vita delle persone e dei lavoratori. Noi siamo impegnati su questo, nel decreto 1 maggio abbiamo già inserito norme sulla sicurezza, altro faremo sicuramente in autunno ma molto dobbiamo fare in termini di cultura della sicurezza in materia di prevenzione“. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, a Scilla a margine dell’evento organizzato da Ecr ‘Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa’, parlando dell’incidente di Brandizzo.

Migranti, Calderone: “con decreto Cutro cambio di strategia”

“Far crescere l’Africa vuol dire fare investimenti da parte di imprese e dello Stato per far crescere il territorio e formare il personale“. Cosi’ il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, ha spiegato il Piano Mattei all’evento “Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa”, organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall’Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). Un presupposto “che ha anche a che vedere con il cambio di strategia sull’immigrazione che abbiamo fatto con il decreto Cutro“, a partire “dai flussi in ingresso“, ha aggiunto.

Sud, Metsola: “maggiori opportunità per la crescita vengono da Ue”

Il “Sud d’Italia ha tante eccellenze e potenzialita’ inespresse”. Lo ha detto Roberta Metzola, presidente del Parlamento europeo nel videomessaggio inviato all’evento “Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa“, organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall’Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). “Le risorse ci sono e le opportunita’ maggiori per crescere vengono proprio dall’Ue“, ha aggiunto per poi chiarire che la “nostra non e’ un’Europa di retorica, ma di grandi idee” e per concludere che “l’area del mediterraneo merita l’attenzione di tutti“.