Ponte, emergenza migranti, Pnrr, Fitto a Reggio Calabria: “ecco le iniziative del Governo” | VIDEO

A Santa Trada, presso il resort Altafiumara, si sta svolgendo oggi la giornata clou della Convention di ECR, il partito dei conservatori europei cui aderisce il partito di Giorgia Meloni. Tra gli ospiti il Ministro per il Sud, le politiche di coesione e l’attuazione del Pnrr, Raffaele Fitto, il quale si è soffermato sui più importanti temi in agenda del Governo italiano.

“Il Pnrr ha al suo interno 67 miliardi di euro di progetti in essere, che c’erano precedentemente all’approvazione del Piano e che quindi hanno due elementi di fondo molto importanti. Il primo, che in questo dibattito non emerge mai, è che a giugno 2026 gli interventi devono essere completati al 100%, in alternativa vengono revocati i finanziamenti. Il secondo è quello relativo all’ammissibilità e alla rendicontabilità”, rimarca il ministro Fitto. “Fondi europei per il Ponte? Siamo avanti nella programmazione, si troveranno i finanziamenti adeguati per questo importante progetto”, sottolinea Fitto.

“Emergenza migranti? Uno dei grandi meriti del governo Meloni è stato quello di porre con forza questa questione all’Unione Europea. Il viaggio del Premier Meloni in Tunisia, così come la visita e l’intesa insieme con Ursula von der Leyen, testimoniano una strategia per iniziare ad affrontare questa problematica ed a risolverla. Per noi è un tema decisivo ed è inimmaginabile che un problema così complesso si risolva in pochi mesi. Devo dire che i primi risultati ci sono, adesso si tratta di proseguire su questa linea”, conclude Fitto.

