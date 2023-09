Musumeci a Reggio: “Ponte fondamentale per Calabria e Sicilia, guardiamo al futuro con ottimismo” | VIDEO

StrettoWeb

“Il Mediterraneo è una straordinaria risorsa e l’Italia conta nel Mondo se conta nel Mediterraneo. Abbiamo bisogno di una politica marittima chiara per una ricaduta economica sul territorio e proprio per questo obiettivo abbiamo varato il Piano del Mare. Esso è uno strumento di programmazione di cui si dotano governo e parlamento per avviare una politica marittima unitaria e strategica. L’Italia, quindi, secondo gli obiettivi dell’esecutivo, intende guardare al mare oltre l’orizzonte con occhi nuovi, sempre più attenti alla sua salvaguardia e valorizzazione“. E’ quanto ha affermato il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, durante la Convention di ECR che si sta svolgendo a Reggio Calabria in riva allo Stretto di Messina.

“Il Ponte sullo Stretto? Non è un capriccio ma è un’infrastruttura prevista dall’Unione Europea per completare un lungo corridorio che nasce a Berlino e finisce a Palermo. Il Ponte è fondamentale, quindi, per Calabria e Sicilia e per sviluppare l’intero Sud. Servono altre opere? Assolutamente sì, difatti stiamo lavorando a questo obiettivo. Guardiamo al futuro con ottimismo”, conclude Musumeci.

