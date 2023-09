Reggina, le domande di StrettoWeb a Brunetti-Latella: “legame Minniti-Califano scoperto solo grazie a voi”. E su fatturato, Università e Ilari… | VIDEO

StrettoWeb

Durante la conferenza stampa con cui il Sindaco f.f. Brunetti e il consigliere delegato allo sport Latella hanno annunciato l’esito del bando per la Reggina, abbiamo posto alcune domande ai rappresentanti del Comune. Abbiamo innanzitutto chiesto al Sindaco se oltre al bando hanno preso in considerazione la solidità economica delle aziende guidate dai candidati, confrontando l’impero di Bandecchi con il fatturato di appena 5 milioni dell’azienda di Ballarino; abbiamo poi chiesto se davvero vogliono far credere che sia una coincidenza il fatto che mentre i Sindaci chiedevano ufficialmente di cedere l’Università per Stranieri Dante Alighieri ai privati, al bando per la Reggina si presentavano esclusivamente due università private.

Abbiamo chiesto ancora a Brunetti se è politicamente imbarazzato dal fatto di aver affidato la Reggina ad un congiunto di un consigliere comunale, tra l’altro dello stesso partito suo e del consigliere Latella (Califano); infine abbiamo chiesto al consigliere Latella se ha dato seguito all’annuncio pubblico di denuncia-querela per calunnia-diffamazione nei confronti di Manuele Ilari. Un annuncio che Latella aveva promesso un mese fa quando Ilari aveva detto che Latella voleva dare la Reggina agli amici.

Come si può vedere nel video a corredo dell’articolo, con l’integrale di domande e risposte, Latella ha detto che no, non ha denunciato Ilari, “non ancora ma lo farò“; Brunetti ha detto che il legame tra Virgilio Minniti, Presidente della Fenice Amaranto vincitrice del bando, e il consigliere comunale Gianluca Califano, “l’abbiamo appreso soltanto grazie a voi, ieri pomeriggio. Prima non sapevamo nulla. Appena ho letto il suo articolo, ho chiamato Gianluca, ho chiesto se era vero e mi ha detto di sì“. Brunetti ha però evidenziato come secondo lui “non si tratta di un parente“, e nel Salone dei Lampadari s’è scatenato un dibattito pubblico sul fatto se il cognato del proprio fratello possa essere considerato un “congiunto” – come noi riteniamo – o un “estraneo“, come al contrario l’ha definito Brunetti.

Sul fatturato delle aziende, Brunetti ha confermato che nel caso della Fenice stiamo parlando di una realtà che nel 2022 ha fatturato 5 milioni di euro ma ha chiarito che le sue valutazioni si sono fermate al programma descritto nel bando. Infine, sull’Università per Stranieri Dante Alighieri, Brunetti ha confermato la narrazione della coincidenza assicurando che “no, non ho promesso a nessuno l’Università per Stranieri in cambio di un impegno nella Reggina“.

Abbiamo riportato domande e risposte in modo molto sintetico; nel video a corredo dell’articolo le dichiarazioni integrali dei protagonisti.