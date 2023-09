Futuro Reggina, Brunetti: ” fiducioso per domani, arriverà qualcosa e anche di importante” | VIDEO

StrettoWeb

“I mattoncini amaranto si stanno mettendo ad uno ad uno, sperando di riscostruire una struttura solida. Aspettiamo di vedere domani cosa arriverà al Comune di Reggio Calabria. Sono fiducioso che qualcosa arriverà, anche di importante, e poi vedremo a chi assegnarla, sperando di trovare persone serie, in gamba e con solidità economiche”. Così, a margine della presentazione della mostra “I Love Lego” a Reggio Calabria, il Sindaco f.f. Paolo Brunetti ha parlato del futuro della Reggina, a 24 ore dalla scadenza del bando per le manifestazioni di interesse.

“Speranza di disputare la Serie D? Sicuramente c’è, non voglio parlare di certezza perché non dipende da noi, ma aspettiamo domani. Tutte le offerte saranno tenute in considerazione, quello più affidabile sarà eletta come gruppo che andrà a gestire la nuova società di calcio. I temi sono ristrettissimi ma secondo me ci sono le condizioni”.