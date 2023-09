Reggina, il Bocale conferma tutto con un comunicato stampa: “felici se arrivano Bandecchi e Myenergy, il Sant’Agata è un grande sogno”

StrettoWeb

Il Bocale ha pubblicato una nota stampa ufficiale che conferma quanto scritto ieri su StrettoWeb. Di seguito pubblichiamo integralmente il testo diffuso dal Bocale: “La Società Bocale Calcio Admo, in riferimento all’articolo apparso su StrettoWeb a firma del giornalista Peppe Caridi, a seguito di un’intervista rilasciata dal presidente Filippo Cogliandro e che ha generato molta confusione negli ambienti calcistici reggini, tiene a precisare che, al netto del taglio giornalistico dato all’intervista stessa, ci sono delle precisazioni che è doveroso esprimere da parte della nostra società proprio per evidenziare con la trasparenza che ci contraddistingue e che portiamo avanti dal 1983. In relazione alla possibilità che il Bocale Calcio si stia strutturando con nuovi soci e nuove sponsorizzazioni, è chiaro che ogni società calcistica, visti i costi da sostenere, sia alla costante ricerca di capitali per potere sostenere al meglio e nel rispetto di tutte le regole federali, quelli che sono gli impegni presi con tutte le parti. Nello specifico, come anche evidenziato dall’articolo, i soci 2F Motors e Maio sono già parte della società dalla scorsa stagione, quindi non vediamo collegamento alcuno con altre operazioni che non riguardino direttamente il Bocale Calcio ma i due nostri soci”.

“Per ciò che concerne My Energy – prosegue la nota – ci sembra chiaro che la società in oggetto abbia deciso di investire su Reggio Calabria (è di pochi giorni fa la notizia della sponsorizzazione come main sponsor della Viola Basket è ciò non può che farci piacere). Ovviamente come società abbiamo vagliato la possibilità di poter affiancare un marchio così prestigioso al nostro, se in futuro ce ne fosse opportunità ne saremmo ovviamente felici. Bandecchi merita un discorso a parte. Non vogliamo entrare in nessun modo in discorsi politici, non fanno parte del nostro modo di fare calcio. La nostra società festeggia quest’anno 40 anni di attività, tutto ciò che giornalmente viene fatto a partire dai magazzinieri per finire al presidente è fatto esclusivamente per portare avanti il buon nome di questa società. Se il signor Bandecchi dovesse decidere di voler investire sul Bocale Calcio in futuro, saremo ben lieti di valutare, vista l’importanza dell’investitore, tutto quello che potrebbe portare alla nostra società per eventuali miglioramenti. Capitolo finale ma non meno importante, la nostra società è strutturata con un settore giovanile che partecipa a tutti i campionati under, il S. Agata sarebbe il sogno di ogni società calcistica, ma al momento rimane un bel pensiero…. Un’altra cosa che vogliamo precisare è che la denominazione Bocale ADMO non è in discussione“.