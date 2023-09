Reggina, è già scontro Bandecchi-Ultrà: “stanco di cazzate! Fatelo leggere ai Sindaci, così…”

StrettoWeb

“Se questo è il pensiero degli ULTRÀ ben venga la Fenice. Io non sono molto disponibile a sentire cazzate. Fatelo leggere ai sindaci così sapranno chi scegliere. Ciao”. Così, su Instagram, Stefano Bandecchi, uno dei due candidati – con la sua Unicusano – a rilevare la Reggina. Il Sindaco di Terni, e già Presidente della Ternana, è concorrente della “Fenice Amaranto“, altro gruppo che ha presentato la manifestazione al bando di interesse indetto dal Comune e scaduto ieri alle ore 13.

Oggi si attende l’ufficialità della scelta da parte del Sindaco Brunetti, ma a Bandecchi non è evidentemente andato giù il duro comunicato degli ultrà amaranto di ieri sera, a cui a loro volta non è andato giù il passaggio del primo cittadino degli umbri relativamente alla volontà di cedere dopo la promozione in Serie C. Insomma, già scintille prima del tempo…