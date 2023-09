Reggina, fumata grigia dalla prima riunione ma Agnello è fuori e La Fenice è in netto vantaggio | DETTAGLI

StrettoWeb

Fumata grigia alla prima riunione del comitato di esperti individuati dal sindaco Brunetti per valutare le domande pervenute al bando del Comune per concedere la Licenza utile a rilevare la Reggina in serie D. Il comitato, composto da Brunetti, Versace, Latella, i dirigenti comunali Barreca e Consiglio, il presidente del CONI Regionale Condipodero e il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti Poeta, dopo una prima attenta valutazione delle carte durata oltre due ore ha rinviato la seduta ad una seconda riunione convocata per le 11:30 di domani mattina.

Intanto dalla riunione è emerso che la candidatura del gruppo che fa riferimento all’imprenditore di Torre Annunziata Francesco Agnello è fuori dai giochi perchè arrivata fuori tempo, ben oltre la scadenza delle ore 13:00, tra l’altro senza le adeguate garanzie economiche richieste dal bando per i 400 mila euro necessari all’iscrizione al campionato. La candidatura che fa riferimento a Stefano Bandecchi e Unicusano, invece, è giunta per un soffio, esattamente alle 12:59, ma il progetto non ha convinto particolarmente gli esperti in quanto si tratta di una scrittura arraffazzonata, di appena quattro pagine, non particolarmente dettagliata. Dopotutto Bandecchi l’ha detto chiaramente che il suo è un progetto senza un grande orizzonte, invitando il sindaco a scegliere quello più ambizioso.

Molto più interessante è apparsa invece la candidatura della Fenice Amaranto, il gruppo che fa riferimento a Minniti e all’Università Telematica Orizzonte Docenti di Catania che aveva presentato la domanda già nel pomeriggio di ieri. Si tratta di dieci pagine molto dettagliate con una prospettiva di ampio respiro per la Reggina con un progetto basato in modo particolare sul settore giovanile. Entrambe le proposte (Fenice e Unicusano) prevedono anche la formazione della squadra Reggina Women, di calcio femminile.

Sarà quindi una sfida a due, tra i due gruppi delle università private che decidono di investire a Reggio con l’ambizione di rilevare l’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’. Domani si faranno valutazioni più approfondite sugli aspetti economici e finanziari fino alla decisione finale, che il Sindaco Brunetti comunicherà nel pomeriggio.

Per formalizzare l’iscrizione in serie D ci sarà poi tempo fino a lunedì 11 settembre.