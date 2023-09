Partita per Vialli al Granillo, l’appello alla città: “basta stupidi, venite in massa”. E l’organizzatore sbotta | VIDEO

StrettoWeb

Domenica sera, all’interno della programmazione degli eventi per Festa di Madonna 2023, si terrà l’evento “The Legend Gianluca Vialli”, la partita al Granillo in onore del compianto ex attaccante, tra le leggende del calcio italiano. Purtroppo, come abbiamo avuto modo di vedere in queste settimane, all’evento è seguita una continua e inspiegabile polemica da parte di alcuni tifosi della Reggina in concomitanza dei tristi eventi di questi giorni. L’organizzatore e i Sindaci, intervenuti questa mattina a Palazzo San Giorgio in conferenza stampa, hanno però tenuto a ribadire che nulla c’entra questo evento con le istituzioni del calcio, come tra l’altro già precisato più volte.

Sindaco Brunetti: “Reggio dimostri che ha cuore”

“A scanso di equivoci – esordisce Brunetti dopo l’introduzione del Consigliere Latella – ci tengo a precisare che questa iniziativa è stata voluta dal Comune di Reggio Calabria dopo la proposta di Alessandro Arena. Abbiamo scelto la data del 10 settembre perché è il cuore della Festa della Madonna, considerata la valenza dell’evento e il suo fine benefico. A un certo succede l’apocalisse a Reggio Calabria, mi dispiace che si stiano confondendo le due cose: l’aspetto calcistico con questo evento, che è sportivo e benefico, è uno show che andremo a fare al Granillo”.

“Questa è l’opportunità, per la città, di portarsi nel mondo, perché tra gli ospiti ci sono personaggi internazionali, che girano il mondo. La location dello Stretto non la abbiamo creato noi, e la città di Reggio ha e ha sempre avuto un grande cuore. Sono sicuro che anche questa volta ci riuscirà”.

Il Sindaco Paolo Brunetti sull'evento "The Legend Gianluca Vialli"

L’organizzatore Alessandro Arena annuncia una novità

“Noi siamo qui per far del bene, in un momento topico e storico della città – le parole di Alessandro Arena, Presidente di Nazionale Azzurri e organizzatore dell’evento – Ci sarà uno show bellissimo, con tanti calciatori e personaggi dello spettacolo, influencer. Il motivo principale di questo evento è l’apertura di una sede We Aut. Io sono papà di un bimbo autistico. L’autismo è infame. Quindi, vi dico, scindiamo le due cose: mi auguro che oggi la Reggina possa rinascere, ma venite allo stadio in tantissimi, aiuterete la città. Noi qui a Reggio vogliamo aprire, in un ospedale scelto, una stanza in cui si effettuerà la musico-terapia, doneremo dei cuscini speciali che aiutano i bambini disabili a rilassarsi per far sì che i medici possano agire sui neuroni”.

“Lasciamo fuori dalla porta le cose cattive che ho letto. Guardiamo avanti, ve lo dico col cuore in mano. Raccogliamo i fondi e apriamo una sede anche qui, è una promessa che vi faccio da Presidente di Nazionale Azzurri. Saremo in diretta nazionale su Rai e Sportitalia. Facciamo anche una protesta pacifica, se volete, ma venite. Io ho scelto Reggio, c’è anche chi mi ha detto di spostare l’evento in un altro posto, con 40 mila persone, ma io rimango qui, imperterrito”.

Il Sindaco Versace: “qualche stupido ha voluto un momento di notorietà”

“Fino a domenica noi giochiamo una partita, quella della solidarietà e quella in cui possiamo dimostrare che Reggio ha grande cuore, come già fatto in altre circostanze. Non mischiamo questo con le vicende degli ultimi mesi, che mi auguro oggi abbiano la parola fine. Quello che abbiamo letto non va indirizzato nei confronti di nessuno, se non qualche stupido, che ha voluto un momento di notorietà dietro una tastiera“, ha aggiunto il Sindaco Versace.

Lo sfogo di Arena a margine della conferenza

Prima della conferenza stampa, Alessandro Arena è intervenuto ai microfoni dei giornalisti, abbastanza stizzito e infastidito dal comportamento della gente nei confronti dell’evento. Come si può vedere dal video in basso, ha sbottato.

