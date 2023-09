Evento al Granillo, la famiglia di Vialli: “nessuno autorizza a usare il nome di Gianluca” a scopo benefico

StrettoWeb

“Visto il proliferare di iniziative di raccolta fondi, la famiglia Vialli non ha dato autorizzazione a utilizzare il nome di Gianluca Vialli ad alcuna organizzazione ad eccezione di Fondazione Vialli e Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus”. Questa breve nota è stata diffusa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus.

La famiglia, dunque, ha deciso di intervenire pubblicamente sulla vicenda legata all’evento benefico al Granillo di domenica sera “The Legend Gianluca Vialli”, soprattutto dopo lo sfogo dell’organizzatore Alessandro Arena e dopo il lungo post social della giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha provato a sollevare dei dubbi sull’associazione. Una vicenda a cui si stanno affiancando sempre più ombre e sempre meno luci, a tre giorni dall’evento stesso.