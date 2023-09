De Magistris a Reggio Calabria: “il mio essere anti sistema l’ho pagato” | INTERVISTA

StrettoWeb

Luigi de Magistris, sindaco di Napoli per 10 anni e leader di Unione Popolare, ha presentato, nella serata di ieri, il suo ultimo libro “Fuori dal sistema” alla libreria Ave Ubik di Reggio Calabria. “Nel testo racconto il mio essere in prima linea per la giustizia, l’uguaglianza contro la corruzione, mafie, logge e lobby radicate nello Stato. C’è gente che sfrutta le istituzioni per farsi i fatti propri, c’è bisogno di essere in prima linea”, rimarca De Magistris, già candidato presidente in Calabria ottenendo un lusinghiero risultato elettorale.

“Metto a disposizione la mia esperienza di primo cittadino di Napoli per due legislature: ho trasformato la città, liberandola dai rifiuti e rendendola accogliente. Ho pagato a caro prezzo il mio essere anti sistema magari avrei potuto fare il procuratore proprio qui a Reggio, ma la storia è andata diversamente”, conclude De Magistris.

