L’Aperitivo dei Motociclisti a Mannoli: momento di festa e passione che coinvolge tutta la comunità

Da cinque anni, la Pro Mannoli 2.0 e l’Associazione Donne in Movimento si sono unite per offrire un aperitivo speciale ai motociclisti, e quest’anno l’entusiasmo è alle stelle. Questo evento è diventato una vera icona nella comunità, un momento di festa e passione per la moto che coinvolge sempre più persone.

Il presidente della Pro Mannoli 2.0, Rosa Morabito, e il Presidente di Donne in Movimento, Sara Megale, sono visibilmente appagati da come questa iniziativa si sia sviluppata nel corso degli anni. Hanno dichiarato con entusiasmo: “Vedere la crescita di questa iniziativa è davvero gratificante. È incredibile come sia diventata una parte così importante della nostra comunità e continui a unire gli amanti delle due ruote.”

Il Sindaco di Santo Stefano, Francesco Malara, non ha potuto fare a meno di elogiare questa iniziativa che coinvolge sempre più residenti e appassionati di moto. Ha affermato: “è una bellissima iniziativa che aggiunge colore e vitalità al nostro borgo. La grande partecipazione dimostra quanto sia amata da tutti. E chissà, forse l’anno prossimo potremmo rendere l’evento ancora più speciale con una burnout prima dell’aperitivo”.

La proposta del Sindaco ha suscitato entusiasmo e discussioni tra i partecipanti. La burnout è una manovra spettacolare che coinvolge il controllo della moto mentre si fa “sfrecciare” il pneumatico posteriore in un impressionante spettacolo di fumo e rumore. Sarebbe un’aggiunta audace all’evento e sicuramente attirerebbe ancora più motociclisti e appassionati.

Il presidente del motoclub Reggio Bikers, Vincenzo Romeo, ha condiviso la sua gratitudine nei confronti degli amici di Mannoli e ha elogiato il bellissimo borgo di Mannoli. Ha detto: “siamo davvero felici di essere qui ogni anno. La combinazione di moto, montagna, entusiasmo e la gioia dei bambini è semplicemente perfetta. Vedere tanti giovani appassionati di moto è un incoraggiamento per il futuro del nostro sport”.

Questo evento ha dimostrato come la passione per le due ruote possa unire una comunità, coinvolgendo giovani e adulti in un’esperienza unica. Con l’idea di una burnout lanciata dal Sindaco, l’aperitivo dei motociclisti a Santo Stefano promette di crescere ancora di più nell’anno a venire, diventando un’icona sempre più audace e amata nella regione.