Varia di Palmi 2023: edizione da record tra tradizione e innovazione

La tradizionale Varia di Palmi, riconosciuta patrimonio immateriale dell’Unesco nel 2013, ha visto ieri una partecipazione straordinaria, con migliaia di persone che hanno preso parte al rito antico della “scasata“. Quest’anno, l’evento si è arricchito con una programmazione durata un mese, culminando in un giorno di festa che ha coinvolto l’intera regione e ben oltre.

Il momento clou è stato segnato dal colpo del cannone, seguito dal grido liberatorio degli ‘mbuttaturi, che con un unisono sforzo hanno dato la spinta iniziale al grande carro. La Varia, con la piccola Animella Mariateresa Leva benedicente dall’alto, ha attraversato le vie di Palmi, sotto gli occhi emozionati di oltre 250.000 persone presenti e di milioni di spettatori collegati da tutta Italia.

Daniele Laface, Presidente della Fondazione Varia di Palmi, ha dichiarato: “la Bellezza e l’Emozione, slogan di questa edizione, sono stati veramente palpabili e condivisi da tutti”. Laface ha poi aggiunto: “Il successo di quest’anno è anche il frutto di una comunicazione iniziata ad inizio anno, che ha coinvolto le principali città italiane. Ci rivedremo l’anno prossimo, il 25 agosto 2024, per un’edizione ancora più speciale”.

La Varia di Palmi continua a essere non solo un evento di grande significato religioso e culturale, ma anche un motore economico e turistico per la regione. Con record di presenze che ha visto oltre 1 milione di persone solo nel mese di Agosto e una ricaduta economica considerevole, la Varia si conferma come uno degli eventi più attesi e seguiti dell’anno.