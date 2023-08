Teatro Antico di Taormina, posticipata l’apertura al pubblico: “danno di immagine”

StrettoWeb

Stamattina il Teatro Antico di Taormina ha dovuto posticipare l’apertura di due ore a causa della mancata pulizia dopo il concerto di Jimmy Sax. Centinaia le persone che sono rimaste fuori dai cancelli ad attendere l’apertura, prevista per le 9.

“A causa dello spettacolo indecoroso – scrivono dal parco archeologico che gestisce la cavea – in cui stamani i nostri custodi hanno trovato il Teatro, dove l’impresa ingaggiata per il momento musicale non ha effettuato le regolari pulizie previste dal contratto per la concessione del sito monumentale, è stata predisposta l’apertura alle 11″.

“Sin dalle prime ore di stamani la direzione del Parco archeologico Naxos Taormina ha attivato una task-force straordinaria a proprie spese e con il proprio personale – sei gli addetti alle pulizie attualmente impegnati – per restituire il giusto decoro al monumento. La ditta in questione sarà segnalata e diffidata alla Commissione interassessoriale Anfiteatro Sicilia per il danno di immagine del sito e, in generale, dell’incuria del patrimonio archeologico. Sarà addebitato loro anche il mancato sbigliettamento che, per un ente pubblico, si configura come danno all’erario. E dunque alla comunitá” – concludono.