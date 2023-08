Sant’Eufemia d’Aspromonte, the day after: l’incendio è domato, ma restano i danni | FOTO

StrettoWeb

I Vigili del Fuoco, coadiuvati dalla Protezione Civile, hanno lavorato incessantemente tutta la notte a Sant’Eufemia d’Aspromonte per domare l’incendio che ieri sera ha interessato alcune abitazioni in zona Paese Vecchio. Le fiamme sono divampate da una casa disabitata, ma trattandosi di vecchi edifici in legno, si sono subito propagate alle abitazioni circostanti.

Dopo le evacuazioni dei residenti, messe subito in atto appena i Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono giunti sul posto, si è proceduto allo spegnimento delle fiamme. Sono state necessarie diverse ore e squadre di pompieri provenienti Bagnara, Palmi, Reggio Calabria e Polistena, con autobotti e autoscala. Questa mattina, come si può vedere dalle foto della gallery scorrevole in alto, le fiamme sono ora domate, ma gli edifici interessate sono diventati degli ‘scheletri’.

Resta ora da mettere in sicurezza la strada, e a questo scopo è ancora chiusa la via Umberto I, probabilmente per tutta la giornata di oggi. C’è ancora una cisterna dei pompieri, con dei vigili che sorvegliano la zona, dato che ancora da alcune finestre si vede fuoriuscire del fumo. Un muro è crollato verso la strada e un altro è pericolante. Non è ancora noto se si sia tratta di un incendio doloso, ma il rogo è simile in maniera inquietante a quelli divampati nei mesi scorsi nei vicini comuni di Sinopoli e San Procopio. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone o edifici abitati.