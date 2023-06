StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un grosso incendio si è verificato nella tarda notte di ieri a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria e precisamente in Aspromonte. L’incendio è divampato alle 00:30 circa e sono state coinvolte 4 abitazioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bagnara e in supporto anche le Squadre di Palmi e Villa San Giovanni.