Drammatico incendio tra le case a Sant’Eufemia d’Aspromonte, pompieri sul posto | LIVE

Un violento incendio è divampato tra le abitazioni a Sant’Eufemia d’Aspromonte, in zona Paese Vecchio. Per ora le fiamme hanno interessato case non abitate. Il rischio, però, è che si propaghino nelle abitazioni vicine, che per questa ragione sono state evacuate.

“All’improvviso abbiamo visto le fiamme svettare sulle case“, raccontano i residenti che hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco. Da circa mezz’ora i pompieri stanno tentando di domare le fiamme, che per ora sono ancora alte e sovrastano le abitazioni interessate, come è possibile vedere nella gallery fotografica scorrevole in calce all’articolo. La speranza è che non arrivino alle case vicine. In arrivo altre squadre di Vigili del Fuoco sul posto.

Notizia in aggiornamento.

Fiamme in zona Paese Vecchio, a Sant'Eufemia d'Aspromonte

