Un drammatico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla strada provinciale che collega Platì a Bovalino. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che un giovane, alla guida della propria auto, per cause in fase di accertamento, abbia perso il controllo del mezzo in un incidente autonomo perdendo la vita dopo l’impatto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.