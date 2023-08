Reggina, è arrivato il giorno più importante: udienza al Consiglio di Stato, tutti gli aggiornamenti LIVE

StrettoWeb

E’ arrivato “il giorno”. Il giorno più importante. Il giorno cruciale. Il giorno definitivo. Il giorno, in un modo o nell’altro, decisivo. La Reggina si presenta al Consiglio di Stato. O dentro o fuori. O riammissione o scomparsa. E questa volta senza ricorsi e senza replica. La città resta col fiato sospeso ma, con una folta rappresentanza, ha deciso di “sedersi” al fianco della sua amata. Tantissimi tifosi, infatti, sono presenti a Roma per “accompagnare” l’udienza. E ci sono anche Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Regione Calabria a costituirsi in giudizio.

StrettoWeb è in diretta per seguire quello che accade. La prima discussione, però, è sul Lecco. Della Reggina si parlerà in tarda mattinata: l’udienza amaranto è calendarizzata alle 12.

AGGIORNAMENTI I tifosi sono arrivati a Roma Gli ultrà della Reggina sono arrivati a Roma. Sciarpe, bandiere, cori. La partenza da Reggio Calabria è avvenuta ieri sera, ma tanti altri tifosi da tutta Italia hanno raggiunto la capitale per stare al fianco del club.