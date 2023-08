Reggina, fioccano i messaggi d’addio. Liotti, Di Chiara, Majer, Rivas e Colombi: “non doveva finire così…”

StrettoWeb

E adesso, in casa Reggina, fioccano i messaggi d’addio. Prevedibile, ovviamente. I calciatori, chi tornando al Sant’Agata e chi allenandosi individualmente, non potevano far altro che aspettare e, anche loro, sperare. Da ieri, però, è finita anche per loro. La Figc proprio oggi ha disposto lo svincolo d’ufficio. E la squadra ha cominciato coi saluti. Loiacono e Crisetig hanno scritto due bei messaggi rivolti a città e tifoseria, mentre oggi è la volta dei vari Liotti, Majer, Colombi, Rivas, Di Chiara.

Il messaggio di Liotti

“Non avrei mai voluto che arrivasse questo momento, ma purtroppo a volte la vita ci mette a dura prova e non sempre le cose vanno come speriamo ed è difficile accettare tutto ciò che è successo, non doveva finire così. Che dire.. Reggio Calabria, la mia casa per quasi quattro anni, che nella totalità di una vita possono sembrare pochi, ma abbastanza per portare con me dei ricordi indelebili. A partire dalla promozione in serie B fino a quel sogno che purtroppo non sono riuscito a coronare”.

“Ci tengo a ringraziare il Direttore Taibi che mi ha dato la possibilità di giocare in questo club, ringrazio tutto il magnifico personale che ha lavorato per la Reggina in questi anni, magazzinieri, dottori, fisioterapisti, addetti alla mensa, barista, segretari, siete splendidi. Infine, ringrazio con tutto il cuore il popolo amaranto, persone fantastiche che mi hanno trattato come un figlio. Grazie per tutto il calore che ci avete sempre dimostrato, grazie per essere venuti ad ogni singola trasferta, grazie per non avere mai mollato, ed infine grazie per esserci stati accanto fino all’ultimo. Per me far parte di questo club è stato un onore, grazie di tutto, vi porterò per sempre nel cuore. Cara Reggina presto tornerai a splendere Farò il tifo per te. Ci rivedremo presto”.

Il messaggio di Di Chiara

“Non è semplice trovare le parole per scrivere quello che sento in questo momento. Tre anni fa, grazie al direttore Taibi, sono arrivato a Reggio Calabria. Sin dal primo giorno mi avete accolto con grande affetto, un affetto che ho sempre cercato di ricambiare con il massimo impegno. Sono stati anni bellissimi, ricchi di emozioni indimenticabili. Tante sono le persone meravigliose che ho incontrato e che è doveroso ringraziare, il direttore Taibi al quale sarò sempre grato per avermi fatto vivere una delle esperienze più intense della mia carriera, i miei compagni di squadra, tutti i mister e i loro staff che negli anni si sono susseguiti, i team manager e a tal proposito un pensiero speciale voglio rivolgerlo a Massimo Bandiera, il dottore Favasuli, i massaggiatori, magazzinieri, fisioterapisti, segreteria, mensa, manutentori, marketing e scusate se ho dimenticato qualcuno. Infine, un grazie speciale va a tutti i tifosi che hanno riempito il Granillo e tutti gli stadi d’Italia, partita dopo partita, standoci sempre vicino e facendoci sentire il loro calore. Sarò per sempre grato al popolo amaranto, un popolo che vive per quella maglia amaranto che ho avuto l’onore di indossare per più di 100 partite. Non avrei mai immaginato un epilogo così ma sono sicuro che la Reggina tornerà presto lì dove merita di stare. Avrete sempre un tifoso in più. Amaranto alè”.

Il messaggio di Rivas

“In questo momento mi viene in mente solo una parola: GRAZIE. Grazie a tutti i compagni che ho avuto, i mister e tutti coloro che lavorano dietro le quinte per rendere ancora più meraviglioso questo Club. Mi avete accolto 4 anni fa come un figlio, non mi avete mai fatto mancare nulla e qui mi son sentito veramente a casa. Sarò eternamente grato alla Reggina, a Reggio e al popolo amaranto: siete fantastici. Ci avete seguito in qualsiasi stadio d’Italia, siete sempre stati al nostro fianco nei momenti belli e soprattutto in quelli brutti. Cara Reggina e cari tifosi, non meritate tutto questo. Sarà difficile ma so che ancora una volta vi rialzerete, dimostrerete la vostra forza e tornerete ancora a splendere. È stato un viaggio fantastico. Conserverò tutto nel mio cuore per sempre”.

Il messaggio di Majer

“Non sono molto bravo con le parole ma mi sento di dire qualcosa.. Grazie Reggio Calabria. Mi avete fatto sentire a casa dal primo giorno. Grazie ai tifosi che ci sono sempre stati vicini a noi, nei momenti belli ed anche quelli brutti. Non doveva andare a finire cosi e spero che la Reggina si rialza come ha sempre fatto! Vorrei anche ringraziare allo staff di mister Inzaghi, ai medici, fisioterapisti, magazzinieri, alle donne in mensa e tutti questi che la gente non vede ma ci sono stati dietro di noi. Mi porterò bei ricordi e spero di rivedervi presto”.

Il messaggio di Colombi

“Non ce lo meritavamo. Rimarranno però i bei ricordi di amici nuovi e di una città che sin dal primo giorno ha accolto me e la mia famiglia a braccia aperte. Grazie”.