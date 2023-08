Reggina, Crisetig: “capitolo indimenticabile della mia carriera, mi avete accolto quando ero in difficoltà”

StrettoWeb

Dal capitano al vice capitano. Da Loiacono a Crisetig. Sono in tanti, in queste ore, come prevedibile, gli ormai ex calciatori amaranto a lasciare un messaggio dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Oltre al difensore c’è anche un cuore spezzato di Gagliolo su Instagram e un messaggio di Aglietti.

Ma il centrocampista, così come Loiacono, rappresentava una delle bandiere recenti della Reggina. In riva allo Stretto da tre anni, dal ritorno in B, lascia anch’egli con un messaggio sui social: “Un Capitolo Indimenticabile della mia carriera … questo ha rappresentato Reggio Calabria per me. È con un misto di emozioni che oggi scrivo queste parole. Reggio mi ha accolto in un periodo difficile della mia carriera e della storia dell’umanità. Qui ho conosciuto persone straordinarie e ho avuto l’onore di indossare la fascia da capitano di un gruppo incredibile, abbiamo avuto la possibilità di giocare sempre davanti a tantissimi tifosi speciali”.

“È stato sempre emozionante andare ogni partita sotto quella curva, è stato e sarà sempre un onore indossare quella fascia. Questa storia purtroppo è finita in un modo in cui nessuno si aspettava, e di questo siamo tutti addolorati. Mi resterà sempre dentro la pura magia del “Granillo”, ma soprattutto non potrò mai dimenticare quello che ha reso questa storia davvero speciale: sono state le persone che ho incontrato in questo cammino. La gente, i tifosi, gli allenatori, gli staff, i compagni, il dottore e i terapisti, i magazzinieri, gli addetti ai lavori, tante persone che ho conosciuto e mi hanno aiutato e che hanno contribuito a rendere questa avventura unica”.

“Tutti hanno dato tutto e hanno lavorato o tifato instancabilmente per portare sempre alto il nome della Reggina. Tutto questo mi resterà per sempre, sono sicuro che tornerete a occupare il posto che questa città è i suoi tifosi meritano di avere”, ha concluso.