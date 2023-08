Reggina, il messaggio da brividi di capitan Loiacono: “io e la mia famiglia vi porteremo nel cuore”

StrettoWeb

La storia tra la Reggina e capitan Peppe Loiacono non doveva finire così. Da quell’arrivo nell’estate del 2019, preludio a una grande stagione, alle annate in Serie B, in cui ha alternato periodi di grande utilizzo in campo a momenti in panchina, anche lunghi. Come nel corso dell’ultimo campionato, quando ha trovato spazio solo nel finale. Ma, in silenzio, ha lavorato sodo, senza mai dire una parola. E, in queste ultime settimane, è stato l’ultimo a mollare.

Ora, dopo quattro anni, anche lui dice addio agli amaranto, alla Reggina, a Reggio Calabria, al Granillo. Un addio forzato, ovviamente. “Eccomi qui a scrivere con il cuore infranto – si legge sui social – non basterebbe un semplice post per esprimere tutti i miei sentimenti, per questo cercherò di essere il più conciso possibile. Molto spesso ci si trova in situazioni tristi che mai nessuno vorrebbe capitassero, non tutto va come speri! La vita, purtroppo, ha un lato scuro fatto di delusioni, cattiverie, ingiustizie e incompetenze che sfortunatamente non riesci a contrastare… ed è in quel preciso momento che realizzi che non sempre si può vincere, non sempre si può gioire e sognare ad occhi aperti, anche facendo il massimo degli sforzi e sacrifici, anche lottando e sperando fino all’ultimo secondo”.

“Vorrei ringraziare – aggiunge – tutto lo splendido personale che ha lavorato per la Reggina, ragazzi straordinari con la quale ho avuto il piacere di condividere questi anni e che spero possa continuare a sentire; magazzinieri, fisioterapisti, dottore, manutentori, addetti alla mensa, addetti alle pulizie, segretari, fotografi, marketing, addetti stampa, grazie a tutto il personale degli uffici che ha lavorato ininterrottamente dietro le quinte, grazie a tutti gli allenatori, preparatori, team manager, grazie al direttore e ai collaboratori, grazie a tutti i compagni di squadra che ho avuto in questi 4 magnifici anni…”

“Eh già! 4 indimenticabili anni che mi hanno permesso di conoscere persone straordinarie nella mia vita quotidiana anche al di fuori del campo, facendo sentire me e la mia famiglia sempre a casa. Infine(non per importanza) uno strepitoso GRAZIE A VOI TIFOSI, siete la parte più bella di questa città, siete il cuore pulsante di questa squadra! Insieme abbiamo gioito, abbiamo sofferto, siamo caduti per poi rialzarci, mi avete fatto provare emozioni indimenticabili!”

“Ora purtroppo si è caduti un’altra volta e con la Forza, la Tenacia e la Passione che vi contraddistingue tocca rialzarsi come voi sapete fare, ritornare dove Reggio Calabria merita di essere! Non dimenticate mai che avrete per sempre un tifoso in più tra voi, sono ORGOGLIOSO di aver indossato questa maglia e sono gratificato che da adesso in poi io e la mia famiglia porteremo una città in più cucita nel cuore. Spero con tutto me stesso di poterci rivedere presto… un abbraccio Peppe Loiacono”.