Reggina, Loiacono trova squadra: ha firmato col Crotone

Ha trovato già squadra, Giuseppe Loiacono. L’ormai ex capitano della Reggina, tra gli ultimi a mollare e al Sant’Agata fino a ieri ad allenarsi, ha trovato l’accordo col Crotone, che lo ha prelevato a zero. Oggi, infatti, come da prassi, la Figc ha svincolato d’ufficio tutti i calciatori amaranto. In queste ore saranno sicuramente altri i giocatori a firmare per altre compagini. Tanti di loro, infatti, avevano già l’accordo, ma si attendeva soltanto l’evolvere della situazione Reggina.

“Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Loiacono. Il difensore pugliese, nato a Bari il 6 ottobre 1991, porta esperienza e affidabilità al servizio della squadra pitagorica e nel suo curriculum vanta quasi 200 presenze nei professionistici e anche due promozioni in B con Foggia e Reggina. Il neo calciatore pitagorico, che ha già raggiunto i nuovi compagni e prenderà parte alla trasferta di Catania, ha sottoscritto un contratto biennale con scadenza al 30 giugno 2025. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Giuseppe!”, si legge nella nota.

Non si può non definire un colpaccio, per il Crotone, che ieri ha ufficializzato anche il colpo Vuthaj per l’attacco. Loiacono rappresenta un elemento di assoluta affidabilità e garanzia, oltre che serietà, soprattutto in Serie C. In bocca al lupo capitano.