Reggina, i messaggi degli ex: Cozza e Ciccio Cosenza durissimi (“lestofanti”), Bellomo e Rolando Bianchi romantici

StrettoWeb

Non solo i saluti dei calciatori della Reggina che da ieri non fanno più parte della storia amaranto, ma anche quelli di tanti ex che – chi più chi meno – hanno fatto parte in maniera importante di quella storia. Diversi ex giocatori passati dallo Stretto hanno voluto esprimere un pensiero sulla società che ormai non esiste più.

Tra i primi c’è una delle bandiere: Ciccio Cozza. “E’ stata scritta la pagina più buia e più triste della storia della Reggina 1914! È il giorno della rabbia e del dolore. Reggio e la Reggina non meritavano questo trattamento. Reggio è stata umiliata e vilipesa. Adesso, bisogna avere la forza di rialzarsi e ripartire, più forti di prima. Sempre e comunque”, ha scritto l’ex fantasista e capitano amaranto, che ha anche allenato la squadra in Serie D nell’anno della ripartenza con Praticò.

In quegli anni, con lui c’erano anche un altro capitano amaranto, Maurizio Lanzaro, e Rolando Bianchi, bomber che ha formato una grande coppia d’attacco insieme a Nicola Amoruso, tra gli interessi a far ripartire la Reggina. Lanzaro ha ripostato una Instagram Story con il logo amaranto, mentre Rolando Bianchi ha pubblicato il video di un suo gol in un Reggina-Parma del 2006. C’è il replay del gol, il boato e due cuori. Nessuna parola, parlano le immagini.

Altro ex, ma anche reggino di nascita, è Ciccio Cosenza. “La storia non verrà mai cancellata. Non si scherza con la passione di qualsiasi tifosi. Lestofanti e pseudo presidenti lontani dal calcio perché il calcio è passione e non interesse personale. I Reggini son duri a morire”.

Tra i calciatori più recenti, è intervenuto Nicola Bellomo, che a Reggio è rimasto tre anni: “voglio ricordarvi così, forza Reggio non mollare”, ha scritto postando un video dei tifosi che festeggiano il ritorno in Serie B all’Arena dello Stretto.