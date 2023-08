Reggina, “zoom” sulle (diverse) cordate per la Serie D: conferme su Amoruso. Le ultime

StrettoWeb

A mille all’ora, sempre. Gli ultimi mesi, soprattutto le ultime settimane, in casa Reggina è stato un continuo, rapido e imprevedibile turbinio di emozioni e novità. Ieri la tragica parola fine ha sicuramente chiuso a doppia mandata la triste stagione dei “teatrini”, ma ora è necessario ripartire e farlo immediatamente. A mille all’ora, dunque. Ancora, di nuovo. Perché non c’è tempo, come ampiamente precisato negli articoli delle ultime ore su StrettoWeb.

Definiti gli organici dei gironi, si attende la risposta della Figc sulla richiesta in sovrannumero presentata dal Comune. Ottenuto l’ok, che arriverà domani (come anticipato questa mattina da StrettoWeb, il Consiglio Federale delibererà la licenza per poter pubblicare il bando), lo stesso Sindaco partirà subito con una manifestazione d’interesse che, come spiegato ieri, avrà la durata di cinque giorni. In questi cinque giorni tutti i potenziali interessati dovranno presentarsi all’Amministrazione e, solo dopo la chiusura della manifestazione stessa, il primo cittadino valuterà e sceglierà il gruppo migliore.

L’interesse intorno alla Reggina c’è e non solo da parte di una cordata. La prima l’ha quasi svelata il Ds Taibi ieri, a caldo, su StrettoWeb. E’ stato avvicinato da un gruppo e rimarrebbe in Serie D a garanzia del gruppo stesso. Ma non è l’unica. Un’altra è quella che vede protagonista l’indimenticato ex amaranto Nicola Amoruso. Non è più una sorpresa che ci sia anche lui tra gli interessati. Secondo indiscrezioni raccolte da StrettoWeb, Amoruso rappresenterebbe il gruppo insieme all’ex calciatore di Juve e Messina Mark Iuliano (cosentino di nascita) e insieme ad un altro imprenditore, di Roma, che però non vuole uscire per ora allo scoperto. Amoruso, che si è già interfacciato con l’Amministrazione Comunale reggina, andrebbe a ricoprire il ruolo di Presidente e tutti e tre i soci avrebbero lo stesso numero di quote societarie.

Oltre a queste due cordate ce ne sono altre. Il Sindaco Brunetti negli ultimi giorni ha ricevuto numerose proposte, nell’ordine di almeno 7-8. Molto probabilmente non tutte passeranno dall’interesse all’atto concreto, ma l’impressione è che almeno 3-4 gruppi, insieme a quelli di Amoruso e Taibi sopracitati, possano presentarsi alla manifestazione d’interesse, dando al al primo cittadino ampia possibilità di scelta. Brunetti in tal senso ha tenuto a precisare che tra i criteri di scelta ci deve immediata liquidità per l’iscrizione, piano triennale e solidità finanziaria sostenibile e credibile.