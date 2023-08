Reggina, il circo continua. Ilari: “non ho ricevuto alcuna richiesta di acquisizione”

StrettoWeb

“In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa, preciso di non aver ricevuto, al momento, nessuna richiesta di acquisizione della Reggina 1914. Nei giorni scorsi, ho ricevuto solo ed esclusivamente alcune manifestazioni di interesse, che se dovessero tramutarsi in richiesta d’acquisto, saranno prese in considerazione per il bene della Reggina 1914“. Con questa breve nota, Manuele Ilari ha appena comunicato alla stampa reggina di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di acquisizione.

Ilari, quindi, sabato si arrende davanti ai Sindaci Brunetti e Versace a San Gregorio di Catania. Domenica, poi, pubblica un comunicato sul sito ufficiale in cui annuncia le dimissioni e conferma “la disponibilità a cedere le quote sociali agli investitori che saranno condivisi con le istituzioni comunali e metropolitane di Reggio Calabria“. Dopo quattro giorni di intense interlocuzioni, ampiamente documentate, con un nuovo gruppo di imprenditori che attendono solo la firma di Ilari per subentrare, lo stesso Ilari dice di non aver avuto alcuna richiesta di acquisizione. I sindaci cosa diranno? Proveremo a contattarli a breve.