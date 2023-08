Reggina, qualcuno ha accolto l’appello di Falduto? “Non mi ha chiamato nessuno, ma ho avuto un incontro” | VIDEO

StrettoWeb

Il suo post sui social, a qualche ora dal giudizio negativo del Tar sulla Reggina, aveva alimentato il dibattito e “smosso” un po’ di coscienze sul tema. Oggi, però, a qualche settimana da quell’annuncio, poche novità. Il riferimento è a Giuseppe Falduto, imprenditore reggino che aveva lanciato un appello: “Non amo il calcio, non mi piace il mondo che ci gira intorno, ma sono disposto a mettere una piccola cifra per dare vita ad una cordata di imprenditori Reggini, mai più i beni della Città ad opportunisti e trafichini che vengono da fuori della nostra Città Metropolitana. Io ci sono, come ci sono stato nella magnifica stagione della Primavera di Reggio”, aveva scritto.

Ma l’appello è stato accolto? E’ stato lui stesso a rispondere oggi a StrettoWeb, a margine della presentazione della 5ª edizione del Premio Granillo, svoltasi nella “sua” Marina di Porto Bolaro: “se quel mio invito è stato accolto? A dir la verità non ha risposto nessuno e nessuno mi ha chiamato. Abbiamo avuto un incontro con un rappresentante dell’Associazione degli industriali, il quale mi ha esposto un’idea che loro stanno portando avanti. Gli ho detto che se l’idea è rappresentata da persone serie, da parte mia, per quello che posso…”.

In evidenza l’intervista completa, dove Falduto parla anche di Oreste Granillo e fa un appello alle Istituzioni: “smettetela di dire che ci mettete la faccia…”.