Premio Granillo, ecco la 5ª edizione. Con un ospite d’eccezione: ci sarà Christillin (Fifa) | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Si è tenuta questa mattina, presso La Marina di Porto Bolaro, la presentazione della 5ª edizione del Premio Granillo, memorial ormai di casa dalle parti di Reggio Calabria che ricorda le gesta di un personaggio che ha fatto la storia della città (come Sindaco) e della Reggina (come Presidente). Oggi, al fianco dell’organizzatore e moderatore Maurizio Insardà, come sempre, la figlia di Granillo, Mariastella; ma anche Maurizio Condipodero (Presidente Regionale del Coni); Franco Iacopino; storico dirigente amaranto; e Saverio Ceravolo, imprenditore che rappresenta OSC Innovation.

Oltre alle parole dei protagonisti sopracitati, Insardà ha illustrato come e dove si svolgerà l’evento: sarà martedì 5 settembre, alle ore 19, presso l’Alta Fiumara Resort. Per l’evento, grandi ospiti: Italo Cucci, “must” del Premio; mentre a presentare sarà la giornalista e conduttrice di Mediaset Monica Bertini. Il personaggio d’eccezione sarà invece Evelina Christillin, membro del Consiglio della Fifa. “E’ forse la prima volta che un membro Fifa in carica arriva in Calabria. La porterò in centro città e le farò visitare i Bronzi di Riace”, ha esordito Insardà, prima di lasciare la parola agli ospiti.

Le parole di Maurizio Insardà

Il giornalista Maurizio Insardà presenta la 5ª edizione del Premio Granillo

Il pensiero di Mariastella Granillo

MariaStella Granillo figlia dell’indimenticabile Presidente

Parla Maurizio Condipodero

Maurizio Condipodero, Presidente Regionale del Coni Calabria