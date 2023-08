Patti: tutto pronto per la XIV edizione di “Notte per la Cultura”

StrettoWeb

Anche quest’anno Notte per la Cultura, giunta alla sua quattordicesima edizione, sarà protagonista dell’estate dei pattesi e dei sempre più numerosi turisti che il prossimo 7 e l’8 agosto coloreranno le vie del Centro Storico di Patti alla ricerca di cultura, arte, musica e sempre nuove suggestioni. La manifestazione è promossa e organizzata da “Officina delle Idee – associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica” insieme all’Associazione Centro Studi Luca Pacioli ed è coorganizzata dalla Città di Patti, con il patrocinio dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Il fil rouge delle serate sarà rappresentato dal tema “Tradizioni” lo stesso del Tindari Festival, di cui Notte per la Cultura fa parte fra le manifestazioni Extra Festival. Per la realizzazione di questa due giorni, assai proficuo è stato il “Cantiere di Idee” aperto nei mesi scorsi ed

al quale hanno contribuito significativamente l’Associazione Nuovi Teatri, l’Endas Provinciale di Messina, l’Associazione Muovimente, la Consulta Giovanile della Città di Patti; l’I.I.S. Borghese Faranda, l’Istituto Comprensivo n.3 Lombardo Radice, il Liceo Vittorio Emanuele III, l’Istituto Comprensivo n. 2 L. Pirandello; imprese e privati cittadini: LAB Language and Business di Alessia Mosca, Carmelo Algeri, Loredana Castrovinci, Catena Biagia Ballarino, Gabriele Lena, Luca Bongiovanni, Davide Luca, Teodoro Cafarelli, Alessandro Spanò, Simone Scardino, Armando Di Carlo e il Gruppo Musicale “Fuori Rotta”.

Non mancheranno le consuete visite guidate dell’Associazione Officina delle Idee, quest’anno anche in spagnolo a cura di LAB, lungo un affascinante percorso all’interno del Centro Storico pattese, studiato e realizzato in collaborazione con esperti e storici locali. Caratterizzata come sempre da elementi innovativi, la quattordicesima edizione di Notte per la Cultura rende disponibile una mappa digitale online, realizzata da Telebit Consulting Srl, dei luoghi e dei monumenti interessati dall’evento consultabile all’indirizzo https://bit.ly/3KiVHgq; sarà anche possibile prenotarsi per le visite guidate al link https://riservadimarinello.it/notte-per-la-cultura-2023/, ciò consentirà di scegliere l’orario preferito della visita guidata.

Le visite guidate partiranno – alle ore 21:00 e alle ore 22:00 di entrambe le serate – da Porta San Michele dove sarà allestito un desk dedicato all’accoglienza e alla registrazione dei partecipanti. Il percorso si snoda attraverso Porta San Michele, ex Convento di San Francesco, Via Cappellini, Piazza Cavour, Resti del Castello Alagonese/Sacra Famiglia, San Biagio, Cripta di Sant’Ippolito, Piazza Scaffidi, Porta Reale, Pescheria Vecchia, Antico Caffè Galante, Piazza Niosi. Saranno aperte al pubblico anche la splendida Chiesa di Sant’Ippolito, la sua Cripta e l’attigua galleria, che ospiteranno delle mostre; il piazzale della Sacra Famiglia con la cappella di Santa Febronia; il Palazzo dell’Aquila, sede del Comune di Patti dove saranno esposti alcuni documenti storici inediti provenienti dall’archivio storico comunale, la Gala del Senato Pattese, gli abiti storici restaurati del Senato Pattese, il ritratto restaurato di Vittorio Emanuele II del pittore Francesco Nachera (1815-1881) ed il quadro raffigurante Santa Caterina nell’Ufficio del Sindaco.

Il Presidente dell’Associazione Officina delle Idee, Milena Sidoti, dichiara: “è un tuffo nel nostro passato, nelle nostre radici e in quello che è stato il cuore pulsante della città. Ringrazio l’Amministrazione Comunale per il sostegno nell’organizzazione. Ringrazio, inoltre, le dirigenti, il corpo docente e gli studenti degli istituti scolastici pattesi, le tante associazioni e i privati cittadini con cui stiamo collaborando per la buona riuscita della manifestazione. Quest’anno tante sorprese e tante novità come la visita guidata in spagnolo, il contributo della Consulta Giovanile sull’ottantesimo anniversario dei bombardamenti a Patti, il concerto di pianoforte, l’osservazione del cielo dal Piazzale della Sacra Famiglia, mostre di poesie e di quadri, spettacoli musicali e teatrali, l’esposizione di gigantografie del Libro Rosso e di una pergamena della Regina Adelasia. Insomma, due serate da non perdere”.