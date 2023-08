Messina, “Estate Addosso”: domani la presentazione di avvio del progetto

StrettoWeb

Domani, mercoledì 9 alle ore 19, all’arena di villa Dante, alla presenza del sindaco Federico Basile, prenderà ufficialmente il via la terza edizione del progetto “Estate Addosso”. All’appuntamento, aperto alla stampa, prenderanno parte gli Assessori dell’esecutivo di palazzo Zanca, il Direttore Generale dell’ente, e il Presidente della Messina Social City unitamente al CdA dell’Azienda Speciale, che in sinergia con il Comune di Messina, hanno promosso e riproposto il progetto anche per la stagione estiva 2023, rivolto a 700 giovani messinesi per l’assegnazione di borse di inclusione sociale.

L’appuntamento sarà l’occasione per presentare il calendario delle attività programmate e per ringraziare le aziende ospitanti del territorio che hanno aderito al progetto. La serata sarà arricchita da alcuni momenti di intrattenimento con la partecipazione di artisti nazionali.