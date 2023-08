Messina: la Corte dei Conti approva il Piano di riequilibrio. Basile: “risultato storico”

StrettoWeb

“La nostra Messina è salva. È un risultato storico per la città di Messina che dal 2012 vive lo spettro del dissesto durato 11 anni… una città che dal 2018 ha cambiato rotta agendo per la prima volta sotto la buona amministrazione che in soli 5 anni ha ribaltato la condizione di pre-dissesto in cui versava”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile, in merito all’approvazione del Piano di riequilibrio. “Dal 2013 prima da Revisore dei Conti del Comune di Messina, poi nel ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori.. con Cateno De Luca da Esperto nelle materie finanziarie, poi da Direttore Generale.. e oggi da Sindaco provo emozione nell’aver dato un contributo insieme alla squadra che dal 2018 ha amministrato questa città a salvare dal dissesto la mia città.. Ora possiamo continuare a guardare positivamente al futuro di Messina. Ah dimenticavo. Siamo rimasti con Cateno che festeggeremo questo grande risultato in Piazza Municipio”, conclude Basile.