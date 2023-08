Messina: arriva la svolta, la Corte dei Conti approva il Piano di riequilibrio

StrettoWeb

“Si comunica che la Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nella camera di consiglio del 31 luglio 2023, alle ore 15, ha deliberato: Il Collegio approva il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale”. Ecco il messaggio tanto atteso dall’amministrazione comunale guidata da Federico Basile, che tanto si è speso in questi anni, anche da direttore generale dell’ente all’epoca della sindacatura di Cateno De Luca, che finalmente mette un punto ad una storia che era partita sin dal 2012.

Ricordiamo che il Comune di Messina, lo scorso 7 luglio, ha inviato alla Corte dei Conti di Palermo la risposta alla relazione sul piano di riequilibrio della città. Il sindaco Federico Basile è stato sempre fiducioso sull’esito del giudizio per evitare il dissesto finanziario. Lo scorso 18 luglio è stato un giorno importante e forse decisivo: Basile è stato ascoltato dalla Corte dei Conti di Palermo ed ha dato tutte le spiegazioni del caso. E’ evidente che il primo cittadino è stato convincente.

La soddisfazione di Fratelli d’Italia

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito positivo che la Corte dei Conti della Regione Siciliana ha dato stamani sul piano di riequilibrio!”. A pronunciarsi in questi termini sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, Pasquale Currò e Dario Carbone, che senza guardare al colore politico, fanno un plauso al sindaco Basile e a tutti gli uffici per il lavoro svolto negli ultimi mesi nell’interlocuzione con i magistrati contabili. In particolare, soprattutto il capogruppo Libero Gioveni, avendo votato negli anni sempre favorevolmente sin dalla prima versione del 2013 tutte le rimodulazioni del piano (ad eccezione dell’ultima in cui il gruppo si astenne per i dubbi sorti per il debito ATO 3), si dice “convinto che il percorso seguito, in alternativa alla dichiarazione di dissesto richiesta invece da altri, sia stato quello più giusto e che oggi, certamente in una data storica per Messina, rilancerà un Ente che dimostra di essere sempre più virtuoso”.