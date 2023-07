StrettoWeb

Il Comune di Messina, nella tarda mattinata, ha inviato alla Corte dei Conti di Palermo la risposta alla relazione sul piano di riequilibrio della città. Il sindaco Federico Basile si dice fiducioso sull’esito del giudizio e spera di chiudere un questione che dura da più di 10 anni.

Il sindaco della città dello Stretto il 18 luglio sarà a Palermo in audizione per un’ulteriore relazione e per rispondere alle eventuali domande dei giudici sul piano di riequilibrio.