Messina, De Luca sul “sì” al piano di riequilibrio: “tutti hanno fallito, in molti mi devono chiedere scusa”

Dopo ben 11 anni di battaglie per il comune di Messina, viene approvato dalla Corte dei Conti regionale, il piano di riequilibrio a cui hanno lavorato con forza le amministrazioni De Luca e Basile. Raggiante in una diretta social, il sindaco di Taormina: “alle 10:59 è arrivata al protocollo di Palazzo Zanca la felice notizia. Sono emozionato, è la nostra festa, la festa di tutta la città. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto fiducia nelle nostre scelte ed hanno condiviso il Salva Messina”, rimarca De Luca.

“Abbiamo subito tanti tentativi di umiliazione, in molti hanno screditato il nostro lavoro. Tutti questi devono chiedere scusa e dire che De Luca è un bravo amministratore”, evidenza. “Avevo ereditato un piano farlocco e l’ho rifatto tutto, mi sono preso questa grande responsabilità: vi ricordo che, se la Corte dei Conti lo bocciava, rischiavo di non potermi candidare per 10 anni”, sottolinea De Luca.

“E’ doveroso menzionare il lavoro delle partecipate, del dott. Di Leo, del dott. Cama, di tutta la mia giunta, ma anche di Basile e Carrubba. Sento l’esigenza di festeggiare a Piazza Municipio con tutti i messinesi per questa grande vittoria”, conclude De Luca.