Messina, corsia preferenziale in via Cesare Battisti. Gioveni: “si prolunghi il doppio senso fino a via Garibaldi”

“In vista dei periodi di esodo e controesodo che metteranno a dura prova la viabilità cittadina, reitero la necessità di prolungare il doppio senso di circolazione in via Cesare Battisti dalla via Tommaso Cannizzaro e fino all’incrocio con via Garibaldi utilizzando l’attuale corsia preferenziale, così come si è fatto in buona parte di via Catania!”.

E’ quanto ha riproposto stamani in Commissione Viabilità il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che giudica da sempre questo un provvedimento più che opportuno per snellire il traffico veicolare sulla via Garibaldi, anche durante i restanti periodi dell’anno. “Questa stessa proposta la formalizzai per la prima volta quando si istituì l’ultima isola pedonale in via Dei Mille – ricorda Gioveni – e sinceramente non riesco a comprendere le difficoltà del Dipartimento a porla in essere atteso che la corsia preferenziale del tratto compreso fra via Tommaso Cannizzaro e la rotatoria Zaera funziona discretamente“.

“Quindi perché non dare una valida alternativa alle autovetture che dalla zona nord devono dirigersi verso sud provenendo dalla via Garibaldi accedendo alla via Cesare Battisti direttamente dall’attuale corsia preferenziale? Auspico, pertanto che dopo gli ultimi dati ufficiali del maggio scorso sull’alta intensità di traffico in via Garibaldi e in vista dell’imminente periodo da bollino rosso, il Dipartimento, sentito anche l’assessore al ramo Mondello, si convinca finalmente della bontà della proposta, da adottare inizialmente anche in via sperimentale” – conclude Gioveni.