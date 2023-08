Esclusione Reggina, Massimo Ripepi durissimo: “traditori e mercenari”

StrettoWeb

E ora, come prevedibile, sarà il tempo delle reazioni. A caldo. Di rabbia. Si sfogano, i tifosi reggini, dopo la sentenza del Tar che respinge il ricorso del club amaranto contro l’esclusione. Interviene sui social anche Massimo Ripepi: “venduti, traditori, ora tacete per sempre”, ha scritto il Consigliere sui social.

In queste settimane Ripepi non ha nascosto la sua rabbia soprattutto nei confronti di chi ha portato la società in questa situazione, ovvero Felice Saladini. Ha evidenziato l’assenza della politica e ha attaccato più volte i vertici del club.