Reggina, Antoniozzi: “grave ingiustizia come quella fatta al Cosenza di Pagliuso, confidiamo nel Consiglio di Stato”

“La decisione del Tar del Lazio che rigetta il ricorso della Reggina per la riammissione in serie B ci riporta a vent’anni fa, quando il Cosenza di Pagliuso fu ingiustamente escluso dal calcio professionistico. Confidiamo che il Consiglio di Stato in sede di urgenza possa ribaltare la decisione del TAR”. Lo afferma l’on. Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera

“Vorremmo chiedere alla FIGC come sia possibile che nel grande calcio italiano esistano club con centinaia di milioni di euro di debiti, che fanno regolarmente mercato, e come ci si possa accanire su una città metropolitana che rappresenta la storia del Sud”, conclude.