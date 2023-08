Reggina, Demi Arena “distrugge” Saladini e soci: “Maledetti! E’ colpa loro, altro che complotto”

StrettoWeb

“Non facciamoci ingannare o fagocitare da tesi complottistiche, la Reggina non è vittima del sistema calcio (indubbiamente corrotto) né della politica (indubbiamente inadeguata) la responsabilità della fine della nostra Benamata è di questi signori. Da Reggino e tifoso amaranto dico solo: MALEDETTI!”. Parola di Demetrio Arena. Non poteva essere più chiaro, l’ex Sindaco di Reggio Calabria, che così si esprime sui social postando la foto di Saladini, Brunori e Ferraro.

A qualche ora dalla sentenza del Tar, che respinge il ricorso contro l’esclusione dalla Serie B della Reggina, Arena fotografa perfettamente la situazione. Così come in tante altre vicende che in passato o di recente hanno colpito la città, il cittadino – o in questo caso il tifoso – spara facile a “zero” sul sistema, con fare vittimistico e complottista. Ancora una volta, però, il male è alla radice. E non lo vogliamo capire…