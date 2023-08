Emanuela Aureli al Cabaret Fest di Cittanova

StrettoWeb

E’ ripartita come meglio non poteva e con una Piazza Garibaldi, cuore del centro storico e teatro naturale all’aperto, gremita di pubblico l’anteprima estiva della Rassegna Teatrale di Cittanova. Il teatro comico dei due scoppiettanti artisti Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli ha trascinato gli spettatori per una serata all’insegna del grande divertimento.

Nell’ambito di “Cittanova Estate 2023” promossa dall’Amministrazione Comunale, l’Associazione kalomena ha curato l’allestimento del “Cabaret Fest”, una Rassegna di 4 spettacoli, con ingresso gratuito, con la presenza di artisti del teatro comico di rilievo nazionale, quali Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli, Emanuela Aureli, Giovanni Cacioppo e Gabriele Cirilli.

Dopo il grande successo della prima serata con Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli con lo spettacolo“Ancora!?”, la rassegna proseguirà mercoledì 9 agosto quando piazza Garibaldi ospiterà un’altra grande protagonista nazionale del cabaret e delle imitazioni, Emanuela Aureli con lo spettacolo “Mamma ho perso… l’Aureli!”.

Emanuela Aureli, nota imitatrice e personaggio molto amato dal pubblico. Lo spettacolo è un one woman show in cui l’Aureli si diverte a mettere in scena i suoi personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico. Con brillante ironia, racconta i suoi inizi artistici, la gioia di essere diventata mamma attraverso racconti che entusiasmano il pubblico e lo divertono. Un sano divertimento, cambi di voci, di espressioni mimiche grazie alle quali Emanuela, riesce velocemente ad impersonare i suoi personaggi con grande capacità espressiva da tenere inchiodato il pubblico per un’ora e mezzo. Una voce bellissima ed una grande dote; quella di divertirsi e di divertire, partendo da una propria speciale autoironia. Non mancano le interazioni con il grande musicista nonché chitarrista Gian Domenico Anellino con il quale l’artista interagirà facendo uscire la sua verve comica oltre che musicale! Aneddoti, curiosità, impersonificazioni e grande allegria sono i compagni di viaggio, un viaggio nel teatro che si accende per dare vita ad emozioni ed intense risate. L’Aureli sembra non essere sola sul palco, vediamo passare cantanti come Albano, Orietta Berti, Mahmoud, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Pino Daniele, i Ricchi e Poveri, Vasco Rossi, Loredana Bertè, Celine Dion, Il Volo, Noemi, Iva Zanicchi, Patty Pravo, Katia Ricciarelli e tanti altri che sembrano uscire magicamente sulla scena dando l’impressione che su quelle tavole del palcoscenico ci siano tante anime e che non sia mai sola. Ma non finisce qui, continua con Milly Carlucci, Mara Venier, Sofia Loren, Maria De Filippi, Barbara D’Urso, Antonella Clerici, Cristiano Malgioglio, Il Papa, il Presidente Mattarella ecc. ecc. ecc. La sua identità si perde, basta un cambio di parrucca e la scena si illumina del suo talento. Ecco che “ mamma ho perso… l’Aureli” diventa lo slogan divertente, il filo conduttore che unisce i suoi mille volti, che piano piano prendono il sopravvento e come per magia le rubano l’anima e la sua vera identità.

Il 12 agosto, per il terzo appuntamento del Cabaret Fest, sarà la volta dell’esilarante attore siciliano Giovanni Cacioppo con “Ho scagliato la prima pietra”.

Ho scagliato la prima pietra vuole essere un’analisi di costume e di abitudini sociali inerenti alla nostra epoca, naturalmente trattati con chiave ironica.

Il titolo dello spettacolo non va inteso come il gesto di chi è senza peccato (anzi) ma di chi con questa azione vuole sensibilizzare, fare riflettere il pubblico ed innescare una reazione.

Si informa il pubblico su come mettere in atto piccole furbizie per evitare multe ai posti di blocco, come comportarsi al ristorante in tempi di crisi, cosa può capitare in una vacanza low cost ecc. ecc..

L’uso del web, dei social, la mancanza di lavoro, le aspettative di vita, la moda gli usi ed i vizi della nostra epoca sono i binari sui quali stiamo viaggiando ed insieme cercheremo di capire dove ci stanno portando, con paradossi e sarcasmo si cerca di trovare il bandolo della matassa se quello che facciamo è giusto, è sbagliato o semplicemente è.

Il risultato è una performance in cui il divertimento è assicurato dall’indiscussa verve dell’attore siciliano, uno dei cabarettisti più apprezzati dei programmi Tv “Zelig” e “Colorado Cafè”.

Infine, il 17 agosto chiuderà la rassegna Gabriele Cirilli con il divertentissimo “Nun te regg più”.

Lo show riflette su cosa vuol dire essere al passo con il tempo, nonostante questo passi inesorabilmente. Gabriele tramite la continua ricerca del nuovo, ma ricordando sempre il passato dal quale non ci si può separare, attraversa tutti i generi del teatro comico: dalla commedia degli equivoci al cabaret, canzoni, monologhi e gag irresistibili. Nun te Regg Più è lo spettacolo della saggezza in cui Gabriele non regge più i compromessi, i tranelli, le insoddisfazioni, le ingiustizie… che poi chi stabilisce cosa è normale?