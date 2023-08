Cinquefrondi: oggi l’inaugurazione dell’impianto della Asd AIDA

StrettoWeb

La Asd AIDA, società calabrese di tiro con l’arco impegnata nello sport di base e in quello di alto livello, oltre ad aver aperto le sue porte ad altre discipline sportive, si è prodigata con serietà e convinzione per raggiungere un traguardo importantissimo: l’inaugurazione del suo nuovo impianto sportivo a Cinquefrondi (Rc). Nelle adiacenze dello Stadio Comunale, venerdì 11 agosto 2023, alle ore 18:30, si terrà l’inaugurazione ufficiale di un impianto arcieristico moderno e funzionale, vero fiore all’occhiello per la realtà di questa disciplina sportiva nel Sud Italia. Alla presenza delle massime autorità Regionali Civili, Militari e Religiose, di Sport e Salute, del CONI, del CIP e naturalmente della FITARCO, la Asd AIDA inaugurerà un impianto che comprende un campo di gara indoor e un campo di gara outdoor.

La nuova casa della Società calabrese, oltre a poter ospitare delle competizioni, verrà utilizzato giornalmente dai tesserati come sede degli allenamenti e sarà la nuova base logistica per la preparazione della campionessa paralimpica Enza Petrilli che, proprio con la Asd AIDA, è cresciuta agonisticamente fino a vincere l’argento ai Giochi Paralimpici di Tokyo e tre titoli mondiali nella rassegna iridata di Dubai 2022. L’arciera azzurra, che attualmente veste come Società primaria la maglia del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato – Fiamme Oro, sarà anche la “padrona di casa” nella giornata dell’inaugurazione, proprio per testimoniare a tutti i presenti quanto sia importante per un arciere poter usufruire di un luogo di allenamento adeguato alle aspettative della propria crescita agonistica.

IMPIANTO SOSTENIBILE E SENZA BARRIERE

L’AIDA, da sempre al fianco delle persone con disabilità, ha progettato e realizzato l’impianto proprio perché fosse fruibile al 100% dagli atleti disabili, studiato per abbattere ogni barriera architettonica e permettere agli arcieri parailimpici di utilizzarlo nella sua interezza.

All’interno della struttura, adibita principalmente al tiro con l’arco, è previsto anche lo spazio per il calcio balilla paralimpico e il tennis tavolo paralimpico che potranno essere utilizzati anche da persone normodotate creando così quel ponte solidale tra “normo e para” che è alla base del sentimento sportivo promosso anche da FITARCO.

L’impianto è stato costruito attraverso contributi propri ottenuti dalla Asd AIDA attraverso la partecipazione negli anni a diversi bandi, contributi erogati dalla Regione Calabria e soprattutto il contributo ricevuto dalla FITARCO in seguito al bando sull’impiantistica indetto dalla Federazione dell’anno 2021 (II Semestre). Questi fondi sono stati utilizzati proprio per rendere la struttura totalmente agibile per persone con disabilità fisica.

La Società calabrese ha già predisposto la partecipazione al nuovo bando della Federazione Italiana Tiro con l’Arco che dedica ulteriori fondi all’impiantistica per l’anno 2023, con l’obiettivo di rendere auto-sostenibile l’intera struttura: dalla raccolta delle acque piovane per vari utilizzi, all’installazione di pannelli fotovoltaici, sino al solare termico.

CAMPO INDOOR – La struttura portante è stata costruita con profilati di acciaio di dimensioni 13,00×30,00m con altezza massima di 4.50m. Lo spazio interno darà la possibilità alla Società di posizionare fino a 9 paglioni.

Ambienti presenti: campo di gara, wc uomini, wc disabili/donne, magazzino e ufficio.

Il campo è già stato autorizzato e collaudato e per il giorno dell’inaugurazione, l’11 agosto 2023, sarà depositata anche la certificazione di agibilità.

CAMPO OUTDOOR – Larghezza 15m e lunghezza massima 60m (il campo per ragioni di sicurezza sarà omologato fino a 25m), in modo da poter disputare gare giovanili e 25+18m all’aperto. La struttura ha un impianto di illuminazione che permetterà lo svolgimento di gare in notturna.