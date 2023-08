I Bronzi e il Bergamotto: le eccellenze reggine protagoniste al Museo di Reggio

StrettoWeb

Il presidente Conpait Calabria, Rocco Scutellà, insieme a tutta la squadra Conpait regionale e nazionale rappresentata dal presidente Angelo Musolino e Davide Destefano, esprime piena soddisfazione per l’evento organizzato dalla direzione del Museo di Reggio, dal Cis Calabria e dal Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria, insieme alla Confederazione dei pasticceri italiani. Un evento memorabile, presieduto dal professore Pasquale Amato, ospitato nella terrazza del Museo archeologico nazionale, che ha celebrato l’incontro tra due eccellenze del territorio metropolitano, il bergamotto di Reggio Calabria, il prezioso principe mondiale degli agrumi, ed i Bronzi di Riace.

“Abbiamo voluto premiare alcune personalità che hanno dato un contributo fondamentale alla valorizzazione del bergamotto in diversi settori e che abbiamo individuato in due figure che rappresentano due pietre miliari nel comparto: l’avv. Ezio Pizzi, Presidente del Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, e il mastro spiritaro Vincenzo Amodeo”, hanno sostenuto gli organizzatori. Conpait ha poi impreziosito la serata con i dolci della tradizione e le tantissime golosità proposte.

“In occasioni così importanti il nostro apporto, quello dei pasticceri italiani ed in questo caso della compagine Conpait Calabria non può mancare. Crediamo fermamente nella valorizzazione dei prodotti di eccellenza e nella promozione della nostra identità. Con i bergamotti di Reggio Calabria lavoriamo da sempre, proponendo le nostre specialità. Per i Bronzi, ed il Museo, analoghe prospettive ed impegno”, la chiosa del presidente Scutellà con tutti i pasticceri protagonisti dell’evento. “Ringraziamo anche tutta la rete istituzionale a supporto dell’iniziativa e della filiera. Come il presidente Ninni Tramontana e l’assessore alle attività produttive Angela Martino sempre presenti“, conclude.