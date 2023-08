Barcellona Pozzo di Gotto, chiusura della sede Inps. Il Sindaco: “i senatori hanno dimostrato di avere a cuore le sorti del territorio”

StrettoWeb

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò, in una nota inviata alla stampa, ringrazia i senatori Bucalo e Germanà per l’interessamento circa la chiusura delle sede Inps nel territorio:

“Le rassicurazioni fornite dalla direzione generale dell’Inps ai senatori Ella Bucalo e Nino Germanà, in merito alla paventata chiusura della sede di Barcellona Pozzo di Gotto e che è stata prontamente scongiurata, ci confortano come amministrazione e come rappresentanti di una comunità che rischiava di essere fortemente penalizzata” – dichiara.

“Il nostro appello anche a nome degli altri 11 comuni per i quali la sede Inps di Barcellona Pozzo di Gotto è un servizio indispensabile è stato accolto dai senatori Bucalo e Germanà che hanno dimostrato di avere a cuore le sorti del territorio e che sono tempestivamente intervenuti incontrandoci, ascoltando le nostre esigenze e portandole all’attenzione della direzione Inps”.

“Ringraziamo quindi i due parlamentari per un’interlocuzione sollecita che sicuramente proseguirà nell’interesse di tutta la cittadinanza”.