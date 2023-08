Acr Messina, Modica attende rinforzi di qualità. E si preoccupa: “non so dove giocheremo la prima in casa”

StrettoWeb

“C’è impegno, dedizione, i ragazzi stanno dando il meglio di sé. Siamo contenti per quello che sta producendo il lavoro. Mi dispiace per qualche infortunio, dettato da tendinite, infiammazioni sul tendine rotuleo. Spero di recuperare qualcuno fuori. Con la speranza che nel frattempo arrivino gli elementi attesi che dovrebbero dare un quid in più”. Così ha parlato, l’allenatore del Messina Giacomo Modica, a margine dell’allenamento congiunto dei peloritani contro la squadra locale – il Real Cotronei – terminato 10-0.

Poi un commento sul calendario: “la prima andiamo a Cerignola. ha fatto un buon campionato e ha rinforzato l’organico, ma le partite si devono giocare ed è il campo a dare il giudizio. Le partite sono tutte impegnative. Mi auguro solo di recuperare gli elementi che ho a disposizione, con la possibilità di portare a casa qualche elemento di qualità entro la prima di campionato. Al momento partiamo tutti da zero punti e zero gol, ad oggi quello che è sulla carta rimane sulla carta”.

Infine il mister esprime qualche perplessità sulla questione manto erboso dello stadio: “i problemi sono giù, non so dove giocheremo la prima in casa, non so dove ci porterà questa situazione di disagio e penso che sia più importante di sapere cosa ci abbia preservato il calendario. Sulla squadra non ho alcun problema, la preparazione sta procedendo bene”.